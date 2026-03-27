Indagine "White sheep", armi e droga: revocati domiciliari a uno dei coinvolti

L'inchiesta su armi e droga

Gela. È coinvolto in un'inchiesta che, condotta dai pm della procura e dai carabinieri, ha portato a ricostruire la disponibilità di armi e droga. Per Carmelo Salvatore Curva' sono stati revocati gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico per monitorarlo. Avrà l'obbligo di dimora. Difeso dagli avvocati Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro, ha optato per un rito alternativo, a seguito di giudizio immediato disposto a suo carico così come per le posizioni di altri due coinvolti, Emanuele Curva' e il padre Crocifisso Curva'. L'inchiesta è quella ribattezzata "White sheep". Carmelo Salvatore Curva', in attesa di essere giudicato, ritorna libero senza misure detentive. Secondo gli investigatori, tra i punti di riferimento per la droga, c'era un garage nella zona di Baracche.