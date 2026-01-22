Indagine sul ciclo del ferro, annullamento per Argetta: revocato divieto di dimora

L'inchiesta si concentra su presunte irregolarità nelle attività di raccolta e conferimento del ferro, che finiva soprattutto in un'area a Niscemi. Di recente, annullamento anche per Antonino Barone

Gela. E' stato coinvolto nell'inchiesta, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla Dda di Caltanissetta, incentrata su presunte irregolarità, anche di tipo ambientale, nel ciclo del ferro sul territorio. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno però annullato il provvedimento emesso nei confronti di Andrea Argetta. Era sottoposto al divieto di dimora in città. E' stato accolto il ricorso difensivo, proposto dal legale Giuseppe Cascino. Per l'indagato viene meno la misura. Secondo l'accusa, Argetta avrebbe condotto attività non autorizzate per la raccolta e il conferimento di ferro. Il riesame, di recente, ha inoltre annullato il provvedimento restrittivo anche rispetto ad Antonino Barone, a sua volta sottoposto al divieto di dimora e difeso dal legale Francesco Spataro.