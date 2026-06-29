Incursione nella struttura della Croce rossa, molti danni: Lo Piano, "andiamo avanti e non ci fermiamo"

La responsabile della struttura locale, Anita Lo Piano, ha segnalato l'accaduto anche sul proprio profilo social. Solidarietà dall'assessore Di Cristina

Gela. Ladri in azione nella struttura della Croce rossa, in via Madonna del Rosario. Pare infatti che la scorsa notte qualcuno sia riuscito a entrare nei locali al cui interno si tengono le attività dei volontari, rubando quel poco che era a portata di mano ma causando danni notevoli. La responsabile della struttura locale, Anita Lo Piano, ha segnalato l'accaduto anche sul proprio profilo social. “Quando si fa un danno alla Croce rossa si colpisce chiunque. La Croce Rossa è di tutti e per tutti. Con un atto vandalico come quello che oggi abbiamo subito, vengono vanificati i sacrifici di tutti i volontari. Nonostante tutto, continueremo a portare avanti le nostre azioni che si basano sui nostri sette principi, primo fra tutti l'umanità". Indagini sono state avviate dagli agenti di polizia. Già anni fa, un'incursione analoga aveva causato danni. "Prima che da amministratore, da cittadino penso che sia inaccettabile che ci siano nella nostra comunità fatta persone e per bene e laboriosi atti che inquinano quanto di bello c’è. Mi colpisce ancor di più che a essere presa di mira sia un luogo di solidarietà e aiuto per la nostra città come la Croce rossa, che conosco avendolo frequentato e so l’impegno e la passione che ogni giorno viene profusa a supporto dei più fragili,un abbraccio ad Anita e a tutti i meravigliosi volontari della Cri che so che andranno avanti con ancora maggiore determinazione", dice l'assessore Peppe Di Cristina.