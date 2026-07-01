Inclusione senza barriere, il giro in barca a vela conclude il progetto dedicato alle persone con disabilità

Un'iniziativa nata con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'inclusione delle persone con disabilità e di favorire momenti di partecipazione e condivisione

Si è concluso con un emozionante giro in barca a vela il progetto di inclusione sociale promosso dall'associazione Aps Geladuemiladodici, un'iniziativa nata con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'inclusione delle persone con disabilità e di favorire momenti di partecipazione e condivisione.

L'uscita in mare ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso che, nel corso dell'anno, ha coinvolto anche gli studenti degli istituti scolastici del territorio attraverso incontri dedicati ai temi dell'inclusione, del rispetto e dell'abbattimento delle barriere culturali.

Il progetto è stato fortemente voluto e sostenuto dal dott. Emanuele Aliotta e dal dott. Di Caro, promotori dell'iniziativa e protagonisti della sua realizzazione insieme all'associazione Aps Geladuemiladodici. Un impegno che ha permesso di trasformare un'idea in un percorso concreto di sensibilizzazione, culminato con un'esperienza simbolica e significativa come quella della navigazione a vela, capace di trasmettere il valore della condivisione e delle pari opportunità.