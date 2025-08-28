Incidenti sulle strade siciliane, due morti fra Trapani e il Ragusano

PALERMO (ITALPRESS) & Ancora sangue sulle strade siciliane. Altre due vite spezzate, di una tragica estate costellata da numerosi incidenti. In via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani, la notte scorsa, ha perso la vi

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora sangue sulle strade siciliane. Altre due vite spezzate, di una tragica estate costellata da numerosi incidenti.

In via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani, la notte scorsa, ha perso la vita un uomo di 47 anni, Antonino Lombardo. E’ stato travolto da un pullman mentre era a bordo del suo scooter. L’impatto è stato fatale: la vittima è rimasta schiacciata sotto il mezzo ed è deceduta sul colpo. Per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Altro incidente mortale sulla Ragusa-mare, la strada provinciale 54. La vittima è una soccorritrice del 118, Roberta Occhipinti, 59 anni, di Modica. Aveva appena terminato il suo turno di lavoro, quando alla guida della propria auto si è scontrata con un’altra vettura. Inutili i soccorsi. Giunta in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è morta poco dopo il suo arrivo.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS)