Incidenti sul lavoro: tre operai morti tra Sicilia, Lombardia e Piemonte

CATANIA (ITALPRESS) - Tre incidenti mortali sul lavoro questa mattina. Intorno alle 7:30 nella periferia sud di Torino, un uomo di 69 anni che stava operando su una gru è morto cadendo da un'altezza di 12 metri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo stesse sostituendo un cartellone pubblicitario presente sulla facciata del palazzo di fronte.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 8 a Riposto, nel Catanese, dove un operaio 50enne è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura di un ditta. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dello Spresal. Il terzo incidente è avvenuto a Monza, in una fabbrica: intorno alle 11, un 48enne è morto in circostanze ancora da accertare. I soccorsi, intervenuti sul posto, hanno riscontrato il decesso dell'uomo, che ha riportato un trauma da schiacciamento. Sul posto anche gli agenti della questura e gli ispettori dell'Ats.

