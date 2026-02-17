Incidente sul lungomare, esito tragico: morto il giovane centauro coinvolto

Lo schianto sul lungomare

Gela. È deceduto il centauro che questa mattina è stato coinvolto in un grave incidente stradale sul lungomare Federico II di Svevia. Si tratta di un ventottenne, Fabio Toscano. Era in sella alla sua moto Honda, quando avrebbe perso il controllo, forse in fase di sorpasso. A nulla sono serviti i primi interventi per rianimarlo. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che si trovava a transitare in quel tratto, per un sopralluogo, ha subito praticato un massaggio cardiaco. Il giovane è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove però è deceduto. Probabilmente, le ferite riportate sono state molto gravi. Nello stesso tratto, già in passato, si sono verificati altri incidenti, anche mortali.