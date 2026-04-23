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Incidente stradale a Palermo, mezzo pesante si ribalta dopo uno scontro con un’auto

Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. Coinvolti un'auto e un mezzo pesante che trasportava merce varia

A cura di Redazione Redazione
23 aprile 2026 08:15
Incidente stradale a Palermo, mezzo pesante si ribalta dopo uno scontro con un’auto -
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PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante che trasportava merce varia. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il mezzo pesante nell’incidente si è ribaltato. Sul posto i Vigili del Fuoco. Via Messina Marine all’altezza del civico 133 attualmente risulta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, e rimarrà chiusa probabilmente per alcune ore.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Palermo –

(ITALPRESS).

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