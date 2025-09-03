Incidente mortale nel Siracusano, le vittime sono due cittadini maltesi

A scontrarsi sono stati una Toyota Yaris e un autocarro che trasportava materiale di risulta.

LENTINI (SIRACUSA) (ITALPRESS/MNA) – Incidente mortale sulla Strada Statale 194 Ragusana all’altezza di Lentini, nel Siracusano. A scontrarsi sono stati una Toyota Yaris e un autocarro che trasportava materiale di risulta. Due le vittime in seguito all’impatto, si tratta di due cittadini maltesi. Sul posto i Carabinieri di Carlentini, che stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica.

Foto IPA Agency

