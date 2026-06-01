Quotidiano di Gela

Inchiesta Timpazzo, interrogatori avanti per tutta la giornata: indagati davanti al gip

Tutti gli indagati, davanti al gip, stanno rispondendo alle contestazioni

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
01 giugno 2026 14:45
Inchiesta Timpazzo, interrogatori avanti per tutta la giornata: indagati davanti al gip - L'ingegnere Giovanna Picone
L'ingegnere Giovanna Picone
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Andranno avanti ancora per ore gli interrogatori preventivi disposti nell'ambito dell'inchiesta su presunti illeciti nel ciclo rifiuti della piattaforma di Timpazzo. Da questa mattina, il gip del tribunale di Caltanissetta è impegnato nell'interrogare i cinque indagati, nei cui confronti è stata avanzata richiesta di misura cautelare in carcere. Per i pm della Dda di Caltanissetta e per i carabinieri, a Timpazzo si sarebbe concretizzato un presunto traffico illecito di rifiuti. Ne rispondono l'ingegnere Giovanna Picone, manager di Impianti Srr, azienda che gestisce il sito e il servizio rifiuti nei comuni della Srr4 (società che sovraintende e controlla in via diretta proprio Impianti Srr), i tecnici di riferimento, Giuseppe Bellavia e Salvatore Parlatore, e i responsabili d'area, Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Tutti avrebbero avallato il sistema illecito, ipotizzato dagli inquirenti. Sulla base dell'indagine, andata avanti per diversi anni e che ebbe un prologo in un'altra inchiesta sul sito di Timpazzo (coordinata invece dalla procura di Gela), sarebbero stati interrati notevoli quantitativi di rifiuti, senza il necessario pretrattamento, intaccando il sottosuolo e le altre matrici ambientali. Tutti gli indagati, davanti al gip, stanno rispondendo alle contestazioni.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela