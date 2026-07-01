Inchiesta Timpazzo, depositata richiesta di monotematico: firme anche dal centrodestra

L'indagine ha portato ad azzerare il vertice di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio nei comuni dell'ambito

Gela. È stata ufficialmente depositata la richiesta di consiglio comunale monotematico, tutta concentrata sulla vicenda Timpazzo, sito di conferimento oggetto di una vasta inchiesta che ipotizza un traffico illecito di rifiuti. L'indagine ha portato ad azzerare il vertice di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio nei comuni dell'ambito. L'iniziativa istituzionale, per far giungere in consiglio la vicenda, è partita dai civici di "Una Buona Idea", soprattutto dal neo capogruppo Rosario Faraci, ottenendo il sostegno della maggioranza. La firma sulla richiesta ufficiale però è stata apposta anche da consiglieri di centrodestra. Nonostante le bordate politiche che in queste settimane sono arrivate dal sindaco Terenziano Di Stefano e da tutta la maggioranza, proprio in direzione del centrodestra, i consiglieri d'area intendono affrontare il dibattito consiliare. A oggi, subito dopo le misure eseguite dai carabinieri, su indicazione della Dda di Caltanissetta e con l'avallo del gip nisseno, le prese di posizione del centrodestra locale sono state assai risicate, dato che la Regione è chiamata in causa, su più fronti. Tra le presenze istituzionali richieste, quelle dello stesso presidente Schifani, dei ministri competenti, di tutti i sindaci della Srr, del presidente del cda e del commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta per gestire Impianti Srr, sottoposta a sequestro preventivo. Sarà il presidente del consiglio comunale Paola Giudice a convocare la seduta, ufficializzando la data.