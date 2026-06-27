Inchiesta Timpazzo, Cracolici: "Ce ne occuperemo in commissione regionale antimafia"

Della vicenda Timpazzo, già oggetto di una verifica tecnico-amministrativa attivata dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, si occuperà la commissione regionale antimafia

Gela. Gli scenari che si stanno sviluppando, partendo dall'inchiesta della Dda di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo, continuano a segnare nuovi capitoli. Come abbiamo già riportato, non è soltanto il fronte giudiziario che sta permettendo di accendere i riflettori. Della vicenda Timpazzo, già oggetto di una verifica tecnico-amministrativa attivata dal dipartimento regionale acqua e rifiuti, si occuperà la commissione regionale antimafia. “Valuteremo la vicenda della discarica di Serradifalco – dice il presidente della commissione Antonello Cracolici – e ci occuperemo anche della discarica di Gela”. Il repentino moltiplicarsi delle inchieste giudiziarie che in questi mesi stanno mettendo in discussione importanti gangli amministrativi e politici, soprattutto in provincia di Caltanissetta, non viene affatto sottovalutato dall'antimafia regionale. “Devo dire, anche con una certa preoccupazione – continua Cracolici che ha partecipato a un incontro in città organizzato dai Giovani democratici – che la nostra commissione ormai non riesce a stare dietro a tutte le inchieste giudiziarie aperte in Sicilia. La quantità è elevata e non abbiamo strumenti per avere una nostra capacità di indagine e di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio. Il rischio è che la commissione insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire o anticipare scenari che poi hanno sviluppi penalistici”.