Inchiesta "The wall", riesame annulla uno dei capi di accusa per Grillo

Grillo, insieme ad altri coinvolti, è attualmente davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, per rispondere proprio dei fatti dell'inchiesta "The wall"

Gela. È tra gli imputati coinvolti nell'inchiesta "The wall". Per Rocco Grillo, accusato soprattutto di aver avuto un ruolo nelle vicende di droga che secondo gli inquirenti si svilupparono su più livelli, il tribunale del riesame di Caltanissetta ha disposto l'annullamento per uno dei capi di accusa. Si tratta di una contestazione di spaccio che gli viene addebitata. Il riesame, dopo un primo annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, ha accolto il ricorso proposto dal difensore, l'avvocato Davide Limoncello. Grillo, insieme ad altri coinvolti, è attualmente davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, per rispondere proprio dei fatti dell'inchiesta "The wall".