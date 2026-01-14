Inchiesta sulla raccolta del ferro, per Terranova revocata la misura imposta dal gip

A suo carico, gli inquirenti contestano episodi di conferimento di materiale ferroso, secondo le accuse effettuato senza autorizzazioni

Gela. E' coinvolto nell'inchiesta, condotta dalla Dda di Caltanissetta ed eseguita dai militari della guardia di finanza, che ha permesso di individuare presunte irregolarità nella filiera territoriale della raccolta del ferro. Per Giuseppe Andrea Terranova, il riesame ha annullato la misura che gli era stata imposta dal gip del tribunale nisseno. Difeso dal legale Flavio Sinatra, non avrà più il divieto di dimora in provincia di Caltanissetta. A suo carico, gli inquirenti contestano episodi di conferimento di materiale ferroso, secondo le accuse effettuato senza autorizzazioni.