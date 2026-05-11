Inchiesta sulla frana di Niscemi, Conti sentito dai pm della procura

Il pool della procura di Gela sta portando avanti le indagini

Gela. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti è stato sentito dai pm della procura di Gela, che stanno indagando sulla frana che lo scorso gennaio ha colpito proprio Niscemi. Questa mattina, intorno alle 10:30, il sindaco è arrivato a palazzo di giustizia. E' stato sentito dal “pool frana”, guidato dal procuratore capo Salvatore Vella, fin oltre le ore 19. Conti è giunto in procura con atti e documentazione, al fine di dare riscontro alle domande dei pm, che indagano insieme ai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta, a quelli del commissariato di Niscemi e al personale dello Sco di Roma, coadiuvati da tre consulenti tecnici.