Inchiesta frana, pm sentono prime persone informate sui fatti

Già la scorsa settimana, Vella e il "pool frana", insieme ai tre consulenti tecnici nominati e agli agenti di polizia, hanno condotto sopralluoghi e rilievi nelle aree del fronte frana e nella zona rossa di Niscemi

A cura di Rosario Cauchi 16 febbraio 2026 16:30

Vella durante la prima conferenza stampa successiva alla frana

