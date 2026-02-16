Quotidiano di Gela

Inchiesta frana, pm sentono prime persone informate sui fatti

Già la scorsa settimana, Vella e il "pool frana", insieme ai tre consulenti tecnici nominati e agli agenti di polizia, hanno condotto sopralluoghi e rilievi nelle aree del fronte frana e nella zona rossa di Niscemi

16 febbraio 2026 16:30
Vella durante la prima conferenza stampa successiva alla frana
Gela
Cronaca
Gela. I pm della procura, da questa mattina, hanno iniziato prime audizioni di persone informate sui fatti, in merito all'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi. Il procuratore capo Salvatore Vella e i pm del cosiddetto "pool frana" acquisiranno elementi ulteriori, attraverso questa attività. Chi viene ascoltato in questa fase, nel prosieguo del procedimento potrebbe essere chiamato a testimoniare, nell'eventuale dibattimento. Già la scorsa settimana, Vella e il "pool frana", insieme ai tre consulenti tecnici nominati e agli agenti di polizia, hanno condotto sopralluoghi e rilievi nelle aree del fronte frana e nella zona rossa di Niscemi.

