Inchiesta frana Niscemi, domani l'incarico ai tre consulenti della procura

I consulenti sono tutti docenti universitari, presso il dipartimento di scienze della terra e del mare dell'Università degli Studi di Palermo

Gela. Sono in corso le attività di indagine legate alla frana di Niscemi. Il procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella ha già spiegato che al momento non ci sono indagati ma gli sviluppi ci saranno nel corso delle prossime settimane. La procura gelese domani conferirà formale incarico ai tre consulenti che si occuperanno di verifiche tecniche e analisi puntuali. I consulenti sono tutti docenti universitari, presso il dipartimento di scienze della terra e del mare dell'Università degli Studi di Palermo. Si tratta di Chiara Cappadonia, docente di geologia applicata e geologia tecnica, Maurizio Gasparo Morticelli, docente di geologia strutturale, e di Edoardo Rotigliano, docente di geomorfologia. Sono esperti di modellazione geologica del sottosuolo, geomorfologia applicata e della valutazione del rischio idrogeologico, nonché degli aspetti tecnico-normativi.