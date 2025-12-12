Incendio "Zangaloro", Scuvera: "Un atto criminale"

La posizione di Scuvera

Gela. Davanti a quanto accaduto a Macchitella, con un'attività commerciale distrutta dalle fiamme, il parlamentare Ars Salvatore Scuvera esprime il suo sostegno agli imprenditori presi di mira. "Condanno con assoluta fermezza il vile atto incendiario che ha distrutto il punto vendita Zangaloro. Un gesto criminale che colpisce un’impresa, un investimento privato e soprattutto il lavoro: posti di lavoro già previsti, famiglie che aspettavano un’opportunità, fiducia nel futuro di questa città. Chi usa questi atti vili per intimidire manda un messaggio sbagliato a Gela e alla Sicilia intera. Colpisce chi sceglie di investire, chi crea occupazione, chi crede nello sviluppo sano del territorio. Questo è inaccettabile. Sono sicuro di una risposta chiara e immediata da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili e garantire sicurezza a chi decide di restare e investire. Esprimo piena solidarietà all’azienda Zangaloro e a tutti i lavoratori coinvolti. Le istituzioni hanno il dovere di schierarsi dalla parte di chi costruisce, non di chi distrugge", ha detto.