Incendio nella notte, in fiamme la vettura di un agente della polizia municipale

Il rogo nella notte a Macchitella

Gela. Nella notte, un rogo ha colpito una vettura. L'incendio a Macchitella e almeno un'altra auto sarebbe stata raggiunta dalle fiamme. Una delle vetture appartiene a un agente della polizia municipale. Solidarietà è stata espressa dal comando. "Il Comando di Polizia Municipale esprime la propria vicinanza e solidarietà alla collega vittima del grave episodio che ha visto la sua auto distrutta da un incendio nella notte. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo una persona ma l’intera comunità e le istituzioni che ogni giorno lavorano per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole. Il Comando condanna con fermezza ogni forma di intimidazione o violenza e ribadisce il proprio impegno a continuare a svolgere il servizio con serenità, coraggio e senso del dovere, al fianco dei cittadini e delle forze dell’ordine impegnate nelle indagini. Alla collega e alla sua famiglia va l’abbraccio di tutti noi", fanno sapere. Il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore alla Polizia Municipale Simone Morgana e l’intera Giunta Comunale esprimono la più sincera solidarietà e vicinanza all’agente della Polizia Municipale la cui auto è stata danneggiata da un incendio nella notte nel quartiere Macchitella. "Si tratta di un gesto grave e vile, che condanniamo con fermezza e che non potrà mai scalfire l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia Municipale al servizio della città. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili di questo atto intimidatorio. Alla vigilessa e alla sua famiglia va il nostro abbraccio e quello dell’intera comunità, che si stringe attorno a chi lavora ogni giorno con coraggio e senso del dovere per garantire sicurezza e rispetto delle regole", spiegano.