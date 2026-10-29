Quotidiano di Gela

Incendio in un edificio nel Catanese, due persone intossicate dal fumo

ACI CATENA (CATANIA) (ITALPRESS) – Incendio in un edificio di cinque piani in via Leonardi 18, ad Aci Catena, nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2026 10:30
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Incendio in un edificio nel Catanese, due persone intossicate dal fumo -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

ACI CATENA (CATANIA) (ITALPRESS) – Incendio in un edificio di cinque piani in via Leonardi 18, ad Aci Catena, nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, che hanno soccorso ed evacuato le persone presenti, spento l’incendio e messo in sicurezza alcune bombole di gas.

Due persone, che avrebbero inalato del fumo, sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i Carabinieri e agenti della Polizia Locale.

-Foto di repertorio Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 29 ottobre 2026

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela