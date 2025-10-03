Quotidiano di Gela

Incendio in un appartamento nel Palermitano, morto un 54enne a Monreale

03 ottobre 2025 22:49
03 ottobre 2025 22:49
Sicilia
Italpress
Regione
PALERMO (ITALPRESS) – Dalle ore 20.15 circa, alcune squadre di Vigili del fuoco stanno intervenendo per un incendio abitazione in via Nilde Iotti a Monreale. L’incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani. Durante le operazioni di spegnimento, Il personale ha soccorso una persona che si trovava all’interno, che è stata prontamente affidata alle cure del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici. Sul posto sono in corso le indagini, insieme al personale dei Carabinieri di Monreale, per conoscere la cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
