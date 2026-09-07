Incendio allo Zen di Palermo, trovato in un magazzino il corpo carbonizzato di un uomo
Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un magazzino in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen, a Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un magazzino in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen, a Palermo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un broker assicurativo di 47 anni. A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente che ha visto uscire del fumo dal locale di proprietà della vittima. Indagini sono in corso.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/incendio-allo-zen-di-palermo-trovato-in-un-magazzino-il-corpo-carbonizzato-di-un-uomo/
Verificato il: 07 settembre 2026