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Incendio allo Zen di Palermo, trovato in un magazzino il corpo carbonizzato di un uomo

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un magazzino in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen, a Palermo

A cura di Redazione Redazione
07 settembre 2026 16:30
Incendio allo Zen di Palermo, trovato in un magazzino il corpo carbonizzato di un uomo -
Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un magazzino in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen, a Palermo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un broker assicurativo di 47 anni. A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente che ha visto uscire del fumo dal locale di proprietà della vittima. Indagini sono in corso.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 07 settembre 2026

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