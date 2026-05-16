Incendio a Catania, vasto rogo di sterpaglie nell’area della “Susanna”

Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Un vasto incendio di sterpaglie, canneto ed alberi sta impegnando i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso del viale Mario Rapisardi e di Via Sabato Martelli Castaldi, nella zona denominata “Susanna”. Sul posto una squadra della Centrale, le squadre dei distaccamenti di Maletto e Sud, diverse autobotti e un mezzo di supporto logistico. L’intervento di spegnimento del rogo è in corso. Le fiamme spinte dal forte vento, hanno sprigionato colonne di fumo visibili da diverse zone della città.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).