Incendi in Sicilia, venti interventi dei Vigili del Fuoco: in azione anche i Canadair

PALERMO (ITALPRESS) – Personale dei vigili del fuoco è stato impiegato oggi in circa 20 interventi per incendi sterpaglie e vegetazione che hanno colpito la provincia di Palermo. Tra i comuni interessati ci sono Blufi, Partinico, San Giuseppe Jato e Altavilla Milicia, tuttavia, i due incendi più vasti hanno interessato il comune di Alia e il comune di Montemaggiore Belsito. In quest’ultimo, ancora in corso, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di terra dedicate all’Antincendio Boschivo, sono stati coinvolti i mezzi aerei Canadair.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).