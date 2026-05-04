Incarico in Regione a Casciana, nominato consulente dell'assessorato territorio e ambiente

L'incarico al dirigente provinciale FdI. "Sono certo di poter operare nell’interesse esclusivo del territorio e dei cittadini", dice

Gela. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Casciana, che durante il suo mandato a Palazzo di Città fu presidente della commissione urbanistica, ha ottenuto un incarico di consulenza per conto dell'assessorato regionale territorio e ambiente, retto dalla meloniana Giusi Savarino. Casciana, attuale dirigente provinciale FdI, si occuperà di rendere pareri su materie che toccano l'urbanistica e vicende riguardanti l'ambito ambientale e amministrativo. L’incarico comprende inoltre l’analisi di questioni sui contratti d’impresa e, più in generale, attività di consulenza su aspetti strategici. Casciana, anche nell'interesse del proprio partito, si è occupato in questi anni dell'infinita querelle del porto rifugio, ancora distante dall'essere risolta. "È con profondo senso di responsabilità che accolgo questo incarico. L'obiettivo è mettere la mia professionalità al servizio della Regione Siciliana, fornendo un supporto tecnico rigoroso e tempestivo. La mia attività - dice Casciana - sarà guidata dai principi di trasparenza e dedizione, con l'intento di supportare l'amministrazione nel superamento delle complessità burocratiche e legislative, garantendo sempre il massimo rigore nell'analisi di ogni atto e pratica che sarà sottoposta alla mia attenzione. Desidero rivolgere la mia più sincera gratitudine all'assessore Giusi Savarino, per aver inteso avvalersi della mia professionalità in un settore così strategico per il futuro della nostra Sicilia. Sono certo di poter operare nell’interesse esclusivo del territorio e dei cittadini. L’auspicio è che questo incarico possa tradursi in risultati positivi sia a livello locale che regionale, contribuendo a rafforzare politiche efficaci e sostenibili a beneficio della collettività".