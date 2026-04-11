Inaugurazione imbarcazione "Nautico", Zappietro: "Amministrazione invitata ma assente"

“Spero che questo non sia un segnale di disinteresse verso l'istituto e nei riguardi della comunità gelese”, dice

Gela. Il varo dell'imbarcazione didattica dell'istituto nautico “Majorana”, avvenuto ieri nel porto di Licata, senza la presenza dell'amministrazione comunale di Gela, pur invitata dal dirigente dell'istituto. Un'assenza che secondo il consigliere comunale Iv Alberto Zappietro, presidente della commissione consiliare mare, è da ritenersi “grave”. “Sono molto sorpreso e contrariato nel constatare che all'inaugurazione della nave acquistata dall'istituto nautico di Gela erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Licata mentre non c'era alcuna rappresentanza ufficiale della città di Gela, nonostante l'invito ufficiale da parte del dirigente dell'istituto”, dice Zappietro. “Spero che questo non sia un segnale di disinteresse verso l'istituto e nei riguardi della comunità gelese”, aggiunge il consigliere.