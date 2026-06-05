Gela, taglio del nastro e benedizione per il nuovo Parco Educativo "Laudato Sì" all'Istituto Don Minozzi: verde e giochi per i più piccoli.

Giornata di festa oggi all’Istituto Don Minozzi, dove è stato ufficialmente inaugurato il nuovo “Parco Educativo Laudato Sì”. Un’area verde interamente riqualificata, frutto di un lungo percorso di progettazione, che da oggi si offre come spazio polifunzionale per i più piccoli: prato all’inglese, un efficiente impianto di irrigazione, piante ornamentali e aree gioco attrezzate trasformano quest’angolo di città in una piccola oasi didattica.

Il momento clou della cerimonia è stato il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dalla benedizione di Don Filippo Celona, molto amato dalla comunità scolastica. Un rito semplice ma carico di significato, che ha restituito alla scuola un luogo dove «crescere, giocare e imparare insieme, nel rispetto della natura e dei valori che ci guidano ogni giorno».

«Per noi si tratta di un momento di grande gioia e orgoglio – ha dichiarato il direttore Giuseppe La Spina –. Questo parco conferma il nostro impegno costante nell’offrire agli alunni ambienti sempre più accoglienti, educativi e stimolanti».