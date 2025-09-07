"Inaccettabile attacco Asp al sindaco", dem alla festa dell'Unità: "Rafforzare alleanza con civici"

Una sorta di richiamo diretto a quello che sta sviluppando in città il Pd, nell'alleanza del "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Diversi i temi toccati anche dal consigliere Cuvato

Gela. "Inaccettabile che un sindaco venga preso di mira da un manager Asp, per aver denunciato le gravissime disfunzioni del sistema sanitario cittadino, ridotto ai minimi termini dalle scelte del governo regionale di centrodestra". L'assessore dem Peppe Di Cristina, nel corso dei dibattiti avviati nei tavoli tematici della festa provinciale dell'Unità, a Serradifalco, ha voluto ribadire che il partito sostiene le iniziative del sindaco Di Stefano e dell'amministrazione comunale, su un tema cruciale, il rafforzamento del sistema sanitario locale. Chiaro il rimando alla recente polemica sul tema e al fatto che il manager Asp Ficarra non abbia escluso l'azione della querela verso l'amministrazione. "Informeremo sia il partito nazionale sia quello regionale", ha detto inoltre Di Cristina, anche come componente della direzione nazionale Pd. I dem si sono confrontati con militanti, dirigenti, parlamentari, regionali e nazionali. Una festa dell'Unità tenuta a Serradifalco, Comune retto da un sindaco leghista, Leonardo Burgio, tra i papabili per una candidatura alle regionali, sotto insegne salviniane. Una scelta, quella del partito, evidentemente simbolica e politica. Ai dibattiti ha preso parte il consigliere comunale e provinciale Antonio Cuvato. Dalle dighe lasciate al loro destino, con le campagne senza acqua, e fino alle eterne incompiute, come i tratti stradali locali della Gela-Siracusa e il porto rifugio sul quale l'amministrazione comunale continua a cercare riscontri da Regione e Autorità della Sicilia occidentale, per Cuvato "sono tante le inefficienze del governo regionale di centrodestra che pesano sul nostro territorio". Secondo il consigliere, è essenziale puntare sui programmi di finanziamento e sullo sviluppo di canali turistici, senza dimenticare lo sblocco delle infrastrutture. I democratici, come ha riferito il parlamentare nazionale e segretario regionale Anthony Barbagallo, sono pienamente nel progetto politico di alternativa al governo regionale del presidente Schifani. Una nota che non passa sottovoce, quanto al quadro cittadino, è la forte volontà dem di rafforzare il canale di alleanze "con entità civiche che hanno dimostrato di condividere il progetto progressista e di centrosinistra, secondo un'assoluta parità di posizione". Una sorta di richiamo diretto a quello che sta sviluppando in città il Pd, nell'alleanza del "modello Gela" del sindaco Di Stefano. Peraltro, settimane addietro, proprio l'assessore Di Cristina ha ribadito che l'asse con i civici va sviluppato ulteriormente.

In foto Di Cristina e Cuvato insieme al segretario provinciale Bufalino e a dirigenti e parlamentari dem