In via di Stefano: anziana senza acqua da un mese a causa di una perdita

La rottura nascosta sotto il manto stradale provoca cedimenti e lascia un’intera abitazione senz’acqua potabile

Gela. Da oltre un mese una residente anziana di Via di Stefano vive senza acqua corrente a causa di una perdita idrica non ancora riparata. Un guasto che, inizialmente visibile in superficie, oggi si è trasformato in un problema ancora più grave: l’acqua continua a scorrere sotterranea, scavando nel terreno e causando un pericoloso abbassamento della carreggiata proprio davanti all’abitazione della donna. Secondo quanto segnalato dai residenti, la perdita era evidente già diverse settimane fa, con un flusso d’acqua costante che fuoriusciva dall’asfalto. Col passare dei giorni, però, l’infiltrazione ha eroso il sottosuolo, provocando una cavità che ha fatto abbassare la strada. Oggi, oltre al disagio dell’assenza d’acqua nelle abitazioni, si aggiunge anche il rischio di un possibile cedimento della carreggiata con conseguenze per la sicurezza stradale. La protagonista di questa vicenda è un’anziana che vive sola e che, da settimane, si trova costretta a fare affidamento sulla solidarietà dei vicini e dei familiari per avere acqua per cucinare, lavarsi e affrontare la quotidianità. Una situazione che, al di là del disservizio, pone seri interrogativi sulla tutela dei cittadini più fragili.

"Non è accettabile che un’anziana viva senz’acqua per oltre un mese – racconta un vicino – abbiamo fatto diverse segnalazioni, ma nessuno è intervenuto in modo risolutivo. Intanto il terreno sotto la strada continua a cedere e il rischio aumenta"

Gli abitanti della zona denunciano la mancanza di interventi rapidi e sottolineano la pericolosità della situazione.

"Qui non è solo questione di acqua – continua a spiegare don Raimondo Giammusso– c’è un pericolo reale per chi passa in macchina o a piedi: la strada si sta abbassando e potrebbe collassare da un momento all’altro".

La perdita idrica, infatti, non solo provoca disagi domestici ma rischia di trasformarsi in un problema di ordine pubblico e sicurezza urbana.I cittadini chiedono al Comune di Gela e agli enti gestori del servizio idrico di intervenire con urgenza.

"Non si può aspettare oltre – aggiungono – ogni giorno che passa la situazione peggiora. Chiediamo un sopralluogo immediato e la messa in sicurezza della strada, oltre al ripristino della fornitura idrica".