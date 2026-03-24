In vacanza in Sicilia morì a Gela per un grave schianto stradale: più di un milione di euro alla famiglia

Si concluse anni addietro invece il procedimento penale a carico dell'autotrasportatore che era alla guida del mezzo pesante

Bologna. Un totale di poco inferiore a un milione e mezzo di euro, a titolo di risarcimento in favore dei familiari di un cinquantaduenne bolognese che morì, a Gela, a causa di un grave incidente stradale. Era l'estate del 2011 quando la vettura condotta dalla moglie della vittima venne centrata da un mezzo pesante che trasportava pesanti lastre di acciaio. Il mezzo risultò non assicurato. Le lastre colpirono il cinquantaduenne che poi morì all'ospedale Vittorio Emanuele. Lui e la sua famiglia (c'erano anche i figli) si trovavano in vacanza in Sicilia, quando si verificò l'incidente su una delle arterie stradali prossime a Gela. I giudici del tribunale di Bologna hanno riconosciuto, a quindici anni di distanza dai fatti, il risarcimento alla famiglia e alle tre sorelle del cinquantaduenne. Si concluse anni addietro invece il procedimento penale a carico dell'autotrasportatore che era alla guida del mezzo pesante. Il fondo vittime della strada dovrà anche versare le somme già pagate dalla compagnia assicurativa.