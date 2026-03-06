In tempi di dissesto e vincoli, una nuova assunzione in municipio con i fondi Ue

A Palazzo di Città si occuperà di attività direttamente collegate alla "gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi della politica di coesione europea". Ha superato un concorso nazionale

Gela. Fino a quando il ministero non si pronuncerà definitivamente circa il bilancio stabilmente riequilibrato, a Palazzo di Città le restrizioni finanziarie continueranno a farsi sentire, a cominciare dai pesanti vincoli su possibili assunzioni, che sarebbero essenziali per rimpinguare l'organico in tutti i settori. Senza altre opzioni utili, in municipio comunque è stata finalizzata l'assunzione di un nuovo funzionario, a tempo indeterminato. Non si registravano innesti, seppur minimi rispetto all'effettivo fabbisogno, ormai da molti anni. È stata finalizzata l'assunzione di un funzionario "specialista informatico". Il suo rapporto contrattuale con l'ente comunale prenderà il via da maggio. Ha superato la selezione nazionale del concorso e la copertura economica sarà assicurata con i fondi europei del programma Fesr Fse+. A Palazzo di Città si occuperà di attività direttamente collegate alla "gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi della politica di coesione europea". Ad assegnarlo ha provveduto il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della presidenza del consiglio dei ministri. Il concorso nazionale, dal quale hanno attinto tanti enti, compreso quello municipale, era appunto finalizzato a permettere l'assunzione di personale per le fasi dei progetti finanziati con fondi Ue e per i quali il Comune ha avuto molteplici finanziamenti. Una via che è stata battuta anche con l'assunzione di tre funzionari nei ranghi, a oggi del tutto sguarniti, dell'Unione dei Comuni.