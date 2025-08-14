In Sicilia, stop alle barriere in spiaggia, a Gela lidi sold out per Ferragosto

A differenza di molte località italiane, in Sicilia i lidi registrano il tutto esaurito per il ponte di Ferragosto, con prenotazioni da settimane e un buon afflusso anche nelle spiagge libere.

Gela. Mai più staccionate o tornelli nei lidi della Sicilia. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che ha firmato una circolare per vietare nuove autorizzazioni a impianti fissi che possano ostacolare l’accesso dei bagnanti alla battigia. Non solo: tutte le concessioni balneari andranno a gara di evidenza pubblica, secondo le linee guida stabilite dal decreto assessoriale n. 34 del 19 febbraio 2025. Il provvedimento limita i lotti per singolo concessionario, garantisce il rispetto della sostenibilità ambientale, incentiva le assunzioni di giovani, promuove il plastic free e valorizza le produzioni enogastronomiche locali.

Sul litorale di Gela, intanto, si respira già aria di Ferragosto. I 40 chilometri di costa dorata, bagnati da un mare cristallino, dalle prime ore di stamattina 14 agosto, sono meta di famiglie e gruppi di amici.

Sull'isola , lo scenario è diverso da quello registrato in molte altre zone d’Italia, dove le spiagge libere sono piene e i lidi semivuoti. Qui, in vista del ponte di Ferragosto, gli stabilimenti balneari segnano già il tutto esaurito.

La spiaggia libera continua comunque ad attirare chi preferisce il fai-da-te, ma i numeri confermano un equilibrio raro: posti occupati sia nelle aree attrezzate che in quelle gratuite. Il fenomeno nazionale di “spiagge libere piene e lidi vuoti” sembra dunque non toccare questa parte di Sicilia, dove il mare cristallino e la qualità dei servizi spingono il turismo su entrambe le opzioni.

E, tra ombrelloni ordinati e tramonti mozzafiato, il messaggio promozionale che circola sui social sembra descrivere bene l’atmosfera: «Porta solo l’ombrellone… al resto ci pensa il mare!».