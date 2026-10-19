In Romania import moda a 4,76 mld USD nel 2025, Made in Italy guarda a Bucarest

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - A Bucarest, in occasione del MBBFW Showroom SS'27 durante la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, otto marchi italiani del settore tessile/moda hanno presentato...

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - A Bucarest, in occasione del MBBFW Showroom SS'27 durante la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, otto marchi italiani del settore tessile/moda hanno presentato le loro collezioni, trasformando lo showroom in un punto di incontro e dialogo tra aziende italiane e professionisti della moda romena. L'iniziativa - il 16 ottobre alle TOFF Galleries, nello Stirbei Palace (Calea Victoriei 107) - è stata realizzata con la collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e della Camera Nazionale della Moda Italiana. La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week è uno degli appuntamenti più attesi del calendario moda dell'Europa sud-orientale e una delle principali piattaforme della moda e del design in Romania.

Lo showroom ha rappresentato un'opportunità eccellente per scoprire nuovi marchi e collezioni, entrare in contatto diretto con i loro rappresentanti ed esplorare nuove connessioni e possibili collaborazioni tra i due mercati, quello italiano e quello romeno. Per i marchi emergenti e di dimensione artigianale, in particolare, lo showroom ha rappresentato un canale efficace per presentare le proprie collezioni a un nuovo pubblico di buyer e retailer. Il format ha offerto infatti un'occasione di incontro diretto tra i brand e i buyer internazionali invitati a Bucarest, tra cui rappresentanti di Galeries Lafayette, YOOX, Harvey Nichols, Vitkac, Etoile Group e Saks Almaty.

Alessandra Capobianco, Direttrice ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio di Bucarest ha dichiarato: "L'interscambio commerciale tra Italia e Romania nel settore fashion è particolarmente dinamico. L'Italia rappresenta uno dei principali partner della Romania per l'abbigliamento, il tessile, le calzature e la pelletteria, mentre le imprese italiane sono presenti nel Paese anche attraverso attività produttive, subfornitura e investimenti. La Romania costituisce, a sua volta, un mercato interessante per i brand italiani, apprezzati per qualità, design e stile. Nel 2025, la Romania ha esportato 3,67 miliardi di dollari di abbigliamento e calzature, a fronte di importazioni pari a 4,76 miliardi di dollari".

Grazie alla collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, sono stati otto i marchi italiani del settore moda e accessori che hanno presentato le loro collezioni ai professionisti del fashion system romeno: Amato Daniele, Benedetta Bruzziches, Casa Preti, Gio Gerosa, Grossi, Moarno, Pecoranera e TheMoirè.

Amato Daniele realizza borse interamente a mano a Milano, presso la storica pelletteria di famiglia Leu Locati, attiva da oltre 115 anni. Tutte le fasi produttive, dal taglio al controllo qualità, si svolgono internamente, per creazioni dall'eleganza senza tempo.

Benedetta Bruzziches, marchio di pelletteria fondato nel 2009, crea le sue borse tra le colline di Caprarola, in un laboratorio immerso nei boschi della Tuscia. Un gruppo di giovani artigiani, guidato da Benedetta e dal fratello Agostino, dà vita a veri e propri gioielli senza tempo, valorizzando la comunità locale.

Casa Preti, nata a Palermo nel 2017 dalla visione di Mattia Piazza, propone una rilettura della sartorialità attraverso volumi misurati e linee essenziali, ispirate al rigore compositivo del pittore Mattia Preti. Fondata sul principio del "buono uguale bello", unisce produzione locale e valorizzazione dei tessuti in un'idea di lusso silenzioso.

Gio Gerosa è la collezione di Giovanni Gerosa, nato a Lecco nel 1996 e formatosi a Milano in Fashion Design, dopo esperienze con brand affermati e come assistente stylist per riviste di prestigio. I capi sono ideati e realizzati in Italia insieme al suo giovanissimo team, con l'obiettivo di trasmettere emozioni a chi li indossa.

Grossi è un progetto di moda maschile che trasforma i codici del guardaroba italiano attraverso la sperimentazione tessile e l'innovazione dei materiali. Gli archetipi classici vengono reinterpretati con un immaginario ispirato a manga, fumetti e controcultura italiana degli anni '80 e '90.

Moarno, progetto di abbigliamento contemporaneo dei fratelli Gianmarco e Francesco Marano, propone forme sartoriali sobrie e durature, tra identità, vulnerabilità e forza emotiva. Silhouette rilassate, materiali naturali e una palette ispirata al mare del Sud Italia, con produzione interamente italiana.

Pecoranera, brand di maglieria contemporanea fondato a Milano nel 2022, unisce artigianalità, design innovativo e tecnologia. Ogni capo è unico, realizzato a mano nell'atelier milanese con filati italiani di alta qualità, tra texture futuristiche e silhouette strutturate quanto fluide.

TheMoirè, nato a Milano nel 2019, punta a un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta, con il minor impatto ambientale possibile. Le collezioni utilizzano tessuti eco-sostenibili ricavati da foglie di ananas e scarti dell'industria delle mele, oltre a materiali riciclati come PET e nylon da reti da pesca.

La selezione dei marchi riflette la varietà e la vitalità della nuova moda italiana: dalla sartorialità alla maglieria, dalla pelletteria all'abbigliamento maschile, con un denominatore comune fatto di artigianalità, ricerca sui materiali, attenzione alla sostenibilità e valorizzazione dei territori di provenienza. Accanto a realtà con una storia produttiva consolidata, lo showroom ha dato spazio a giovani designer e a progetti nati negli ultimi anni, espressione di una creatività in continua evoluzione.

Con iniziative come questa, ICE Agenzia continua a sostenere un'industria della moda che unisce eccellenza produttiva, innovazione e responsabilità ambientale, e che guarda ai mercati internazionali come opportunità di crescita sostenibile per le imprese italiane. L'Agenzia prosegue così il proprio lavoro di promozione del Made in Italy in Romania, con l'obiettivo di costruire partnership durature e di aprire nuove prospettive per il settore.

- Foto ufficio stampa Confindustria Romania -

(ITALPRESS).