In oltre 30 mila al Barbera col Padova, Inzaghi “Faremo una grande gara”

PALERMO (ITALPRESS) – Alla vigilia del confronto con il Padova, valido per la 18ª giornata di Serie B, Pippo Inzaghi ha analizzato la sfida intervenendo ai canali ufficiali del club. Il Palermo si presenta all’appuntamento in una fase di continuità positiva e con un contesto ambientale destinato a incidere.

“Arriviamo bene, sappiamo che verrà tanta gente, ci teniamo a fare una grande partita – afferma riferendosi agli oltre trentamila attesi al Barbera con l’ultimo dato che dice 30.186 -. Sarà importante per noi, per la nostra classifica e per dare seguito alle tre vittorie e il pareggio fatti nelle ultime partite. Abbiamo grande rispetto per il Padova, ma giochiamo in casa, voglio vedere la mia solita squadra”. Lo sguardo dell’allenatore si è poi spostato sull’ultima trasferta, lasciando emergere una valutazione lucida della prestazione. “C’è rammarico perché ad Avellino a un certo punto potevamo portarla a casa. Dobbiamo ritornare a fare quello che in casa abbiamo fatto ultimamente, con un pubblico del genere la squadra farà una grande partita. Il Padova è una squadra costruita con intelligenza e con un bravo allenatore. Non vinci quattro partite in trasferta se non hai qualità. Detto questo noi giochiamo in casa nostra, dobbiamo fare una grande gara”.

Inzaghi ha poi sottolineato l’importanza delle ultime valutazioni fisiche in vista delle scelte definitive. “Faremo rifinitura per capire come sta qualche giocatore – continua Inzaghi -. Manderò in campo chi starà bene, giocatori mezzi e mezzi è inutile rischiarli, abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza. Andrà in campo chi sarà al 100%”.

Sul piano degli obiettivi, il tecnico ha affermato: “Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto il nostro dovere, è inutile nasconderci. Domani abbiamo una grande possibilità, di chiudere bene l’anno e di fare un altro balzo in classifica, per cui mi aspetto di vedere quello che ho visto negli ultimi allenamenti”. In chiusura, un pensiero rivolto al pubblico rosanero: “Auguro buone feste ai tifosi rosanero, abbiamo la grande responsabilità di far passare loro una bella giornata”.

(ITALPRESS).