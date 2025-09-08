In Norvegia centrosinistra verso la vittoria, sconfitte le destre
A cura di Redazione
08 settembre 2025 21:00
ROMA (ITALPRESS) - Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All'alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta. Le destre guidate da Sylvi Listhaug, invece, si fermerebbero a quota 80 seggi.
- foto Ipa agency, il premier uscente Jonas Gahr Støre -
(ITALPRESS).
