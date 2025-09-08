Quotidiano di Gela

In Norvegia centrosinistra verso la vittoria, sconfitte le destre

ROMA (ITALPRESS) - Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All'alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, q...

A cura di Redazione
08 settembre 2025 21:00
In Norvegia centrosinistra verso la vittoria, sconfitte le destre -
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Resta al governo della Norvegia il centrosinistra, secondo le stime TV2 e NRK. All'alleanza guidata dal premier uscente Jonas Gahr Støre, infatti, verrebbero accreditati 89 seggi, quattro sopra la maggioranza assoluta. Le destre guidate da Sylvi Listhaug, invece, si fermerebbero a quota 80 seggi.

- foto Ipa agency, il premier uscente Jonas Gahr Støre -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela