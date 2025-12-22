"In FI non vedo divisioni", Biundo: "Pellegrino e Cosentino risorse importanti, sindaco? Voto solo per la città"

Inizialmente, Biundo e la sua opposizione costruttiva sembravano quasi isolati nel contesto forzista, volto principalmente a un'opposizione da duri e puri nei riguardi del "modello Gela"

Gela. Una Forza Italia locale come terra di scontro interno e tra aree contrapposte non pare nella percezione dell'unico esponente al civico consesso, il vicepresidente Antonino Biundo. "Sarò onesto, io non noto questi scontri o possibili divisioni - spiega - il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta sta facendo un ottimo lavoro. I numeri del tesseramento premiano il partito. Sono d'accordo sul fatto che si debba lavorare per aggregare ancora di più e per rafforzare il gruppo. È normale che su temi specifici possano esserci, magari, posizioni non sempre condivise ma questo accade ovunque, anche in altri partiti". Inizialmente, Biundo e la sua opposizione costruttiva sembravano quasi isolati nel contesto forzista, volto principalmente a un'opposizione da duri e puri nei riguardi del "modello Gela" del sindaco Terenziano Di Stefano. Oggi, il riavvicinamento con Cirignotta, fa sì che il consigliere abbia un riscontro partitico maggiore. "Quella è sempre stata la mia linea, se ci sono atti che riguardano tutta la città non vedo perché non vadano votati favorevolmente. L'ho fatto in occasione del bilancio e lo avrei fatto pure per gli atti del polo tecnologico "Sinapsi", purtroppo un impegno professionale non mi ha permesso di esserci. La nostra ferma contrarietà ci sarà sempre davanti ad atti, invece - continua - che non considereremo a vantaggio della collettività". Biundo sa che il tesseramento, i cui dati locali verranno comunicati nei prossimi mesi, può incidere in certe dinamiche interne. Allo stesso tempo, non chiude le porte a nessuno. "Nuovi ingressi? Che ben vengano - sottolinea - io considero i consiglieri comunali Gabriele Pellegrino e Grazia Cosentino, due vere risorse. Spero possano aderire. Con il consigliere Cosentino c'è stato un avvicinamento sempre maggiore. Su Pellegrino ho sempre detto che spero proprio possa stare nel nostro partito. È questa la Forza Italia che mi piace e che voglio. Vorrei evitare che risorse come queste finiscano in altri partiti". Qualcuno, pure fra gli azzurri, in più occasioni, ha lanciato qualche sospetto politico rispetto alle scelte di Biundo, considerate fin troppo benevoli verso la maggioranza del primo cittadino. Il vicepresidente del civico consesso taglia corto sul tema. "Il voto al bilancio è un voto favorevole per la città, non certo a sostegno del sindaco e della sua maggioranza - conclude - sono sempre stato coerente nella mia opposizione".