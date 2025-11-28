In Comune erogatori d'acqua e il protocollo "plastic free"

L'iniziativa martedì in Comune

Gela. Martedì 2 dicembre alle ore 10:30, presso la Sala Rinascimento del Comune (accanto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale) saranno presentati e attivati i due erogatori d’acqua che saranno a disposizione dei dipendenti comunali, degli amministratori oltre che dei cittadini. Il progetto è promosso dall’amministrazione comunale, dalla presidenza del consiglio, in collaborazione con le società Srr e Casciana Acque, che ha fornito i due potabilizzatori. Nel corso della presentazione sarà anche sottoscritto il progetto “plastic free”, fortemente voluto dalla commissione consiliare ambiente.