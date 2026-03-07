In città lezione di cinema e un seminario

Quotidiano di Gela

Gela. Questa mattina, presso l'hotel Sole, ha preso il via la lezione gratuita di cinema, tenuta dal regista Gianni Virgadaula. E' una prima lezione propedeutica a un seminario intensivo di quindici ore, previsto invece dal 13 al 15 marzo, che si terrà al museo del cinema “Pina Menichelli” di via Rapisardi n.4/6. Le materie oggetto del corso sono recitazione, dizione e storia del cinema.

