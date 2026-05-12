In auto con 100 panetti di hashish nel Siracusano, arrestato un 67enne

L'uomo, già noto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Viaggiava lungo la SS114 con 100 panetti di droga nascosti sotto il sedile. Gli agenti del commissariato Megarese hanno intercettato, nella periferia di Augusta, un’autovettura che procedeva con un’andatura spedita. Dopo aver seguito l’auto fino all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania, hanno deciso di bloccarla. Insospetti dal comportamento del conducente, un uomo di 67 anni di origine catanese visibilmente agitato, hanno controllato anche il veicolo trovando, sotto il sedile del passeggero, 100 panetti di hashish, per un peso complessivo di 10 chilogrammi, due telefonini cellulari e una mazza in ferro. L’uomo, già noto alle forze di polizia per aver commesso analoghi reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato e trasferito in carcere e l’auto è stata sequestrata.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).