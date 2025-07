In aula ok all'ultima variazione di bilancio: sì solo dalla maggioranza

In serata, si è visto il sindaco Di Stefano, insieme all'assessore dem Di Cristina. Proprio tra il primo cittadino e una parte dei democratici qualcosa non sta filando come dovrebbe e le uscite di ieri l'hanno testimoniato

Gela. Le assenze di ieri, tra i banchi di maggioranza, hanno reso necessaria la ripresa dei lavori del civico consesso in serata. Giusto una formalita, quella del voto per la variazione di bilancio relativa all'imposta di soggiorno. All'appello, chiamato dal presidente di turno Giorrannello, hanno risposto in undici. Tutta l'opposizione, che non si è mai rivista nell'imposta introdotta dall'amministrazione, era assente. La maggioranza, con qualche defezione fisiologica, ha dato il via libera all'atto, che chiude l'ordine del giorno. Undici i sì. I provvedimenti sulla dichiarazione di pubblica utilità di immobili abusivi, già acquisiti al patrimonio comunale, erano invece stati ritirati proprio ieri, in attesa di maggiori verifiche. In serata, si è visto il sindaco Di Stefano, insieme all'assessore dem Di Cristina. Proprio tra il primo cittadino e una parte dei democratici qualcosa non sta filando come dovrebbe e le uscite di ieri l'hanno testimoniato. Gli esponenti del Pd tendono a minimizzare ed escludono incompresioni profonde. Il sindaco è stato molto chiaro, in giornata, riferendo che gli obiettivi politici non vanno perseguiti con le assenze in aula. La linea non cambia e in questa fase non ci saranno scelte politiche che possano incidere sugli attuali equilibri del governo cittadino.