Imu, Tari e Canone unico patrimoniale, "cittadini verifichino le loro posizioni contributive"

Gela. Il Comune informa la cittadinanza che è stato emesso un avviso rivolto a tutti i contribuenti in merito alla verifica della propria posizione contributiva relativa alle imposte IMU, TARI, CUP- Canone unico patrimoniale e altri.

I cittadini possono verificare la propria posizione attraverso i seguenti canali:

• tramite SPID accedendo ai servizi online;

• rivolgendosi ai consulenti fiscali o ai patronati;

• direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Gela.

Questa verifica preventiva è fondamentale per evitare che, con l’invio degli avvisi di accertamento previsto nelle prossime settimane, possano essere applicate sanzioni e interessi.

Chi provvede a regolarizzare spontaneamente la propria posizione in tempi brevi potrà usufruire del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che consente di pagare il dovuto senza aggravio di interessi e mora.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile rateizzare gli importi dovuti, garantendo così maggiore flessibilità ai contribuenti.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità, nell’ottica della collaborazione, della trasparenza e del rispetto delle regole fiscali.

Per chiarimenti relativi agli importi ancora dovuti per gli anni di imposta 2020-2021-2022-2023 e 2024, i contribuenti potranno consultare la propria posizione accedendo al sito “portale tributi “ al seguente indirizzo: https://portale.comune.gela.cl.it/portal/autenticazione/ ( munirsi di SPID) o, in alternativa, rivolgersi al Front-Office Tributi ubicato in Viale Mediterraneo n. 11.