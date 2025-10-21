Quotidiano di Gela

Imprese, Schifani “La Sicilia cresce più dell’Italia, ottimo il dato di Ragusa”

PALERMO (ITALPRESS) & & una volta un soggetto terzo rispetto alla Regione Siciliana, Unioncamere, certifica i robusti segnali di crescita economica e sviluppo in Sicilia, con il saldo delle imprese positivo e superiore alla media naziona

21 ottobre 2025 10:15
PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta un soggetto terzo rispetto alla Regione Siciliana, Unioncamere, certifica i robusti segnali di crescita economica e sviluppo in Sicilia, con il saldo delle imprese positivo e superiore alla media nazionale. Ottimo il dato di Ragusa, che supera Roma e Milano e si colloca prima nella classifica delle nuove imprese”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando i dati di Uniocamere.

