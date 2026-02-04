Imprese, Albanese: “A Palermo protagonisti donne e giovani”

PALERMO (ITALPRESS) & La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana, mentre il tasso della mortalità è inferiore alla media nazionale. Il

PALERMO (ITALPRESS) – La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate nella Città metropolitana di Palermo nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana, mentre il tasso della mortalità è inferiore alla media nazionale. Il dato emerge dall’analisi realizzata da “Dataview”, il barometro dell’economia territoriale dell’Istituto “Tagliacarne” che, per l’anno passato, fa registrare 3 indicatori su 6 in segno positivo.

Numeri negativi sul fronte del tasso di natalità, dell’incidenza percentuale delle imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate e sulla propensione all’imprenditoria giovanile. Sul fronte dei piazzamenti nella graduatoria provinciale su scala nazionale il periodo migliore del tasso di natalità imprenditoriale, tra il 2017 e il 2025, è stato l’anno 2020 con il 39° posto in classifica, 85° posto nel 2024 e 52° nel 2025.

“Nonostante un contesto complesso – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – possiamo affermare che il tessuto produttivo palermitano mostra una certa resilienza ed evidenzia una tenuta strutturale superiore alla media nazionale in termini di sopravvivenza aziendale. Il tasso di mortalità è più basso della media italiana e Palermo si colloca al trentesimo posto per capacità di restare sul mercato. Vanno evidenziati il protagonismo e la spinta di imprese femminili e giovanili e c’è qualche difficoltà nella creazione di nuove iniziative rispetto al potenziale demografico. Ci sono anche ampi margini di miglioramento nell’attrattività per investitori stranieri”.

Ecco tutti i dati relativi agli indicatori strutturali e posizionamento della Città Metropolitana di Palermo: Tasso di natalità imprenditoriale 5,24% (media Italia 5,51%), graduatoria provinciale 52; Tasso di mortalità imprenditoriale 4,24% (media Italia 4,54%), graduatoria provinciale 30; Incidenza percentuale delle imprese femminili registrate sul totale delle imprese registrate 24,1% (media Italia 22,27%), graduatoria provinciale 32; Incidenza percentuale delle imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate 9,0% (media Italia 8,1%), graduatoria provinciale 23; Incidenza percentuale delle imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate 6,3% (media Italia 11,51%), graduatoria provinciale 88; Propensione all’imprenditoria giovanile 4,2% (media Italia 4,55%), graduatoria provinciale 69.

LA SITUAZIONE DELLA PROVINCIA DI ENNA

La percentuale di imprese femminili e giovanili registrate a Enna e provincia nel 2025 si attesta a livello superiore della media italiana. Il dato emerge dall’analisi realizzata da “Dataview”, il barometro dell’economia territoriale dell’Istituto “Tagliacarne” che, per l’anno passato, fa registrare 3 indicatori su 6 in segno positivo. Numeri negativi sul fronte del tasso di natalità e mortalità delle imprese e sull’incidenza percentuale delle imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate. Sul fronte dei piazzamenti nella graduatoria provinciale su scala nazionale il periodo migliore del tasso di natalità imprenditoriale, tra il 2017 e il 2025, è stato l’anno 2019 con il 36° posto in classifica, 107° posto nel 2024 e 96° nel 2025.

“I dati evidenziano un’economia locale a due velocità – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – da una parte una straordinaria vivacità nella componente femminile, che possiamo definire eccellenza rosa considerata la collocazione al nono posto nella speciale graduatoria provinciale, ma anche e giovanile, e dall’altra una sofferenza strutturale nel ricambio imprenditoriale. Il tasso di mortalità delle imprese – aggiunge Albanese – è superiore alla media nazionale, mentre la natalità fatica a recuperare, nonostante il salto in avanti di posizione in classifica tra il 2024 e il 2025. Va sottolineato che il dato positivo sulla propensione all’imprenditoria giovanile conferma che, nonostante le difficoltà del mercato, le nuove generazioni ennesi continuano a scommettere sul territorio con coraggio superiore alla media italiana”, conclude.

Ecco tutti i dati relativi agli indicatori strutturali e posizionamento di Enna e provincia: Tasso di natalità imprenditoriale 4,53% (media Italia 5,51%), graduatoria provinciale 96; Tasso di mortalità imprenditoriale 5,23% (media Italia 4,54%), graduatoria provinciale 90; Incidenza percentuale delle imprese femminili registrate sul totale delle imprese registrate 27,1% (media Italia 22,27%), graduatoria provinciale 9; Incidenza percentuale delle imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate 10,1% (media Italia 8,1%), graduatoria provinciale 5; Incidenza percentuale delle imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate 5,1% (media Italia 11,51%), graduatoria provinciale 100; Propensione all’imprenditoria giovanile 5,3% (media Italia 4,55%), graduatoria provinciale 18

-Foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna-

(ITALPRESS).