"Importante l'avvio dei lavori nelle strade provinciali", Alario: "Tesauro convochi i sindacati"

Oltre agli interventi sulle strade provinciali, dal segretario Ugl arriva la richiesta di un tavolo con le parti sociali

Gela. Dal Libero Consorzio di Caltanissetta, attraverso il presidente Tesauro, negli scorsi giorni hanno fatto sapere che è partito un programma di interventi per la messa in sicurezza di diverse strade provinciali del territorio. “E' sicuramente un fatto positivo – dice il segretario confederale Ugl Andrea Alario – lo chiedevamo da anni. Ci sono arterie viarie molto pericolose, come la Sp11 a Niscemi, che nel tempo ha causato diversi incidenti mortali. Non dimentichiamo la Gela-Butera che non può essere trascurata, viste le condizioni di totale inadeguatezza. Poi, ci sono varie strade che necessiatano di lavori urgenti, sia nella zona sud della provincia sia in quella nord”. Per l'Ugl, i lavori sono essenziali non solo per adeguare strade lasciate al loro destino per anni ma anche per renderle più sicure, in favore di intere comunità. “Auspichiamo che gli interventi vengano finalizzati, interamente, a breve”, aggiunge Alario. Il segretario Ugl si rivolge proprio al presidente Tesauro. “Non si è ancora confrontato con i sindacati e con le parti sociali – conclude – attendiamo una convocazione che fino a oggi non c'è stata. Un confronto sarebbe utile, da subito, mantenendo un tavolo permanente e aperto, così da tracciare le linee di ciò che c'è da fare per il territorio provinciale, dopo anni di stasi completa”.

In foto il segretario Ugl Andrea Alario