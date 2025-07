Impianto per lo stoccaggio di rifiuti a Brucazzi, dopo la Regione anche Irsap rilascia l'ok

Irsap, per quanto di propria competenza, ha emesso parere positivo rispetto al progetto, in linea tecnica e principalmente sul piano urbanistico. C'era già stato l'assenso della Regione

Gela. E' un progetto privato il cui iter va avanti da alcuni anni. La Regione, per il tramite del dipartimento ambiente, escluse la sottoposizione a Via e rilasciò parere favorevole per la valutazione Vinca. Adesso, arriva l'assenso dell'Irsap, che ha rilasciato le autorizzazioni di propria competenza. Nell'area industriale di Brucazzi, infatti, l'azienda locale Mecogest ha in programma di realizzare un impianto per il solo stoccaggio di rifiuti “liquidi e solidi, pericolosi e non pericolosi”. Nelle attività, sono rincomprese le fasi di “ricondizionamento e miscelazione”. L'azienda, già cinque anni fa, acquistò il capannone, per poi affrontare le procedure autorizzative. L’impianto di stoccaggio verrà predisposto per diverse categorie di scarti, da quelli della raffinazione fino agli oli esausti. Ci sono, inoltre, i rifiuti dei processi inorganici, le vernici, i fanghi, i catalizzatori, gli scarti dell’attività edilizia e di costruzione e le miscele. Lo stoccaggio consentirà successivamente all’azienda, avendo raggiunto determinati quantitativi, di trasportare il materiale negli impianti specializzati. Già al momento della presentazione di tutte le carte in Regione, venne riferito che in questo modo si ridurranno drasticamente i trasporti in altri siti, effettuandoli solo in presenza di precise soglie quantitative. Irsap, per quanto di propria competenza, ha emesso parere positivo rispetto al progetto, in linea tecnica e principalmente sul piano urbanistico. L'investimento si innesta in un settore sempre molto delicato come quello dei rifiuti, che sul territorio locale ha una sorta di polo impiantistico completo, a partire dal sito di Timpazzo.