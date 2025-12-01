Impianti Srr finanzia venticinque borse di studio per il corso di alta formazione IA di Unitelma Sapienza

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 31/12/2025

Gela. Oggi è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 25 borse di studio finanziate dalla Impianti Srr, destinate ai partecipanti al corso di alta formazione postuniversitario “Intelligenza Artificiale E Smart Services Di Igiene Urbana Nella Prospettiva Europea” presso il Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell’Università di Roma UnitelmaSapienza. Il corso è destinato ai giovani laureati (massimo 28 anni), residenti in uno dei Comuni Soci della Srr4, ovvero Butera, Delia, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Piazza Armerina, Gela e Niscemi. Il direttore del corso è il prof. Mario Carta, direttore del Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell’Università di Roma UnitelmaSapienza. Il coordinamento scientifico è affidato ad Alessandro Morselli, professore di Economia dello sviluppo, nell’Università di Roma Sapienza. Il corso si propone di fornire una formazione avanzata e interdisciplinare sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale ai servizi pubblici digitali, con particolare riferimento alla gestione intelligente dei servizi di igiene urbana. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 31/12/2025, ore 23.59, all’indirizzo Pec [email protected], utilizzando il facsimile precompilato, allegando il proprio curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva del diploma di laurea e la copia fotostatica del documento d’identità. Per maggiori informazioni si invita a visionare il bando al seguente link: https://impiantisrrato4clsud.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_351567_726_1.html

In foto il presidente Srr Gianfilippo Bancheri, il manager Impianti Giovanna Picone e il docente universitario Alessandro Morselli