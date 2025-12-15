Immobili abusivi, ok ai due atti con il sostegno della maggioranza: dopo un lungo dibattito no dall'opposizione

I quattordici di maggioranza, con l'unica assenza, ormai anche politica, del capogruppo dem Gaetano Orlando, non hanno avuto dubbi

Gela. Quattordici di maggioranza, con l'unica assenza, ormai anche politica, del capogruppo dem Gaetano Orlando, hanno dato il via libera alla dichiarazione di pubblica utilità di due immobili abusivi, già acquisiti al patrimonio comunale. Il dibattito d'aula è stato però molto sostenuto. L'opposizione, con i consiglieri Grazia Cosentino, Antonella Di Benedetto e Cristina Oliveri, ha richiamato una serie di potenziali “vuoti” delle delibere portate in aula: soprattutto per assenza di un preciso parere sulla tenuta strutturale degli immobili ma anche circa la destinazione delle strutture ormai nella piena disponibilità comunale. Il segretario generale Giovanni Curaba è più volte intervenuto proprio per fare sintesi circa i contenuti degli atti, ribadendo la piena legittimità rispetto pure a recenti pronunce giurisprudenziali. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il consigliere Cosentino hanno dato vita a un confronto dialettico, relativo, tra le altre cose, all'esperienza dirigenziale dell'ingegnere a Palazzo di Città. Sia il consigliere Oliveri sia l'altra rappresentante di opposizione, Di Benedetto, hanno ribadito le loro perplessità, sfociate nel no ai due atti sugli immobili abusivi. Il parere non favorevole della commissione urbanistica è andato incontro a un nulla di fatto, per modalità di definizione non previste nei regolamenti consiliari. La maggioranza ha pienamente sostenuto i provvedimenti e anzi ha confermato l'esigenza di approvarli, nell'interesse dell'ente, come sottolineato dal sindaco Di Stefano e dai consiglieri Giovanni Giudice e Francesco Castellana. I quattordici di maggioranza non hanno avuto dubbi. Sono passati pure i debiti fuori bilancio all'ordine del giorno.