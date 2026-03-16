Immobile abusivo sarà riconvertito, "per ospitare persone in pericolo o in difficoltà"

Avrà una finalità sociale, secondo quanto indicato nel provvedimento

Gela. Era già stata dichiarata la pubblica utilità, con il relativo provvedimento varato dal civico consesso. La giunta, adesso, ha disposto che un immobile abusivo, realizzato in via Cardillo, sarà destinato a struttura per "persone in pericolo o in difficoltà". Ancora una volta, il sindaco e gli assessori danno priorità al riuso sociale, come già accaduto per gli immobili confiscati ai clan. Nel caso dell'immobile di via Cardillo, fu realizzato senza le necessarie autorizzazioni. È stato acquisito al patrimonio comunale e il civico consesso ne ha dichiarato la pubblica utilità, così come previsto dalle norme. Avrà una finalità sociale, secondo quanto indicato nel provvedimento, predisposto dal settore comunale patrimonio, affidato al segretario generale Giovanni Curaba e condotto dall'assessore Simone Morgana. La giunta ha rilasciato il proprio sì. Spetterà agli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio, predisporre un progetto per adibire l'immobile allo scopo indicato dall'amministrazione comunale. Già in passato, attraverso i finanziamenti di "Agenda urbana", si cerco' di riconvertire un immobile abusivo, in via Madonna del Rosario, a struttura per le donne vittime di violenza. Il progetto, però, non andò avanti.