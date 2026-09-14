Immigrazione, Salvini “Revoca della cittadinanza per chi commette gravi reati”
ROMA (ITALPRESS) - "Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di s...
ROMA (ITALPRESS) - "Non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere la certezza della pena, per portare, per esempio in aula, tra 10 giorni, una proposta della Lega sulla revoca del permesso di soggiorno o la cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di "Giornale Radio". "Il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono atti di fiducia, e mi sembra naturale revocarli per chi commette gravi crimini" ha aggiunto Salvini.
"Se l'indicazione amministrativa e politica fosse quella di dedicarsi più alla sicurezza probabilmente ci sarebbero risultati diversi", ha proseguito. "Domani potremmo raddoppiare i militari occupati nell'operazione strade sicure, non c'è bisogno di una nuova norma subito, possiamo arrivare 10 mila militari, potrebbe essere una forza non indifferente", conclude Salvini.
(ITALPRESS).
- foto: Ipa Agency -
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Fonte:
- https://www.italpress.com/immigrazione-salvini-revoca-della-cittadinanza-per-chi-commette-gravi-reati/
Verificato il: 14 settembre 2026