Immigrazione, rimpatriati al Cairo con volo charter 23 egiziani espulsi

ROMA (ITALPRESS) - Ventitrè cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati al Cairo con un volo charter organizzato dall'Italia nell'ambito delle iniziative europee coordinate dall'Ag...

ROMA (ITALPRESS) - Ventitrè cittadini egiziani sono stati espulsi dall'Italia e rimpatriati al Cairo con un volo charter organizzato dall'Italia nell'ambito delle iniziative europee coordinate dall'Agenzia Frontex. L'operazione congiunta è stata portata a termine con la collaborazione delle autorità della Repubblica Araba d'Egitto. Diciannove dei 23 cittadini egiziani erano trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr): uno a Caltanissetta-Pian del Lago, uno a Gradisca d'Isonzo, 13 a Milano-Corelli, due a Torino-Brunelleschi, uno a Brindisi-Restinco e uno a Palazzo San Gervasio. Altri due sono stati espulsi dalla Questura di Milano, uno dalla Questura di Varese e uno dalla Questura di Messina. Quest'ultimo era sbarcato a Lampedusa il 7 luglio scorso ed è il primo cittadino straniero al quale, una volta definita la fase giurisdizionale, è stata applicata la procedura accelerata di asilo e rimpatrio alla frontiera prevista dal nuovo Patto Ue su migrazione e asilo, entrato in applicazione nel giugno scorso. I 23 rimpatriati, scortati da personale specializzato, risultano avere precedenti di polizia e penali, anche per reati contro la persona e il patrimonio. L'operazione è stata resa possibile dall'accordo di collaborazione in materia migratoria tra Italia ed Egitto, che prevede la riammissione dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia, anche attraverso l'impiego di voli

- Foto: da video Polizia di Stato -

(ITALPRESS).